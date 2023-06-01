Общество

Срок действия соцконтрактов предложили продлить

Больше полумиллиона социальных контрактов заключили россияне в 2021—2022 годах. Каждый четвертый, обратившийся за этим видом госпомощи, вышел из-за черты бедности. Такие выводы содержатся в бюллетене Счетной палаты, который посвящен анализу эффективности соцконтрактов в России.

Социальный контракт — это соглашение между органом соцзащиты и гражданином, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По нему государство выделяет малоимущему субсидию — на поиск работы, открытие собственного дела, ведение личного подсобного хозяйства и так далее. А гражданин обязуется использовать эти деньги для улучшения своего материального положения, пишет «Парламентская газета».

Новая форма государственной социальной поддержки появилась в России в 2012 году. Однако активно использовать ее стали только спустя восемь лет, когда к финансированию проекта присоединился федеральный бюджет. С 2021 года заключить социальный контракт можно во всех регионах страны.

Как следует из отчета Счетной палаты, за два года такой возможностью воспользовались 558 тысяч россиян. Для поддержки граждан в трудной жизненной ситуации государство выделило 51,6 миллиарда рублей, а всего на программу в 2021—2022 годах потратили 63,2 миллиарда.

Социальный контракт является эффективной мерой поддержки малоимущих, пришли к выводу в Счетной палате. Доходы его участников повысились у 52,5 процента в 2021 году и у 66 процентов в 2022 году, следует из отчета. «При этом среднедушевой доход превысил размер прожиточного минимума у 22,5 процента участников в 2021 году и у 25 процентов — в 2022 году», — отмечается в бюллетене.

Заключить социальный контракт может только гражданин России. Помощь оказывают малоимущим, то есть тем, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Для заключения контракта следует обратиться в местные органы соцзащиты или МФЦ. Также можно воспользоваться порталом госуслуг.

Социальные контракты бывают четырех видов: по поиску работы, открытию собственного дела, ведению личного хозяйства, также можно получить денежную помощь в трудной жизненной ситуации.

Как следует из бюллетеня, самыми востребованными в последние два года были контракты по поиску работы, на них пришлось 39 процентов всех договоров. По таким соцконтрактам государство оплачивает переобучение людей, выплачивая им в это время пособие. После обучения участникам проекта подбирают подходящую работу.

«В итоге улучшить свое материальное положение смогли 66 процентов обратившихся, у 28 процентов среднедушевые доходы семьи превысили размер прожиточного минимума в субъекте», — отмечается в бюллетене.

Аудиторы также обратили внимание, что через три месяца после завершения соцконтракта продолжали работать 89 процентов его участников, а через год — 84 процента, из них более половины на тех же самых рабочих местах.

На втором месте по популярности оказались социальные контракты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В 2021—2022 годах на них пришлось 28 процентов всех договоров. В этом случае человеку дают стартовый капитал, в июле прошлого года его сумму увеличили с 250 до 350 тысяч рублей. Деньги можно потратить на аренду помещения, покупку необходимого оборудования, например, для открытия парикмахерской или мастерской по ремонту обуви.

Сельские жители могут также заключить контракт на ведение личного подсобного хозяйства. Такой вид поддержки выбрали 10 процентов малоимущих. Они получили от государства деньги, например, на покупку сельхозтехники или животных, с прошлого июля сумма такой помощи также увеличена со 100 до 200 тысяч рублей.

Срок действия соцконтракта составляет от трех месяцев до одного года. «При этом, по мнению аудиторов, этого иногда недостаточно, чтобы открыть свое дело и поставить бизнес на ноги», — сообщила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сенатор Елена Бибикова.

В Счетной палате также обратили внимание, что доработки требует социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. По нему соцслужбы могут помочь нуждающимся с покупкой товаров первой необходимости — продуктов, одежды, обуви, лекарств, а также оплатой лечения или образования. Но это во многом дублирует поддержку, которую люди получают по 178-му Федеральному закону, отметили в Счетной палате.

«При этом такой вид социального контракта, как правило, не предполагает разработку эффективных программ социальной адаптации, направленных на стабильное повышение доходов семьи, и, как следствие, не предусматривает снижение уровня бедности», — говорится в бюллетене.

Исключением является Саратовская область, где каждому участнику такого соцконтракта помогают найти работу, открыть свое дело или организовать подсобное хозяйство, сообщается в отчете.

«В результате доля участников, повысивших свои доходы и преодолевших черту бедности, в 2021 году в Саратовской области оказалась более чем в два раза выше, чем средний показатель по России: 34 процента против 15,1 процента», — привели пример аудиторы.

Претензии к соцконтрактам есть не только у аудиторов и сенаторов, но и депутатов. По мнению председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, выделять деньги на программу нужно исходя из анализа ситуации в регионах, но пока этим никто не занимается. «Да, год от года число соглашений растет. Да, востребованность этого механизма господдержки неоднократно доказана. Но точного количества тех, кто захочет в последующие годы такой поддержкой воспользоваться, ни у одного региона нет. Поэтому очень сложно здесь спрогнозировать бюджетные расходы», — процитировал депутата бюллетень Счетной палаты.

Государственный социальный контракт до сих пор доступен гражданам не во всех субъектах России, также отметил Нилов. А там, где доступен, далеко не везде пока есть возможность подать заявку в электронном виде. «И тут есть над чем поработать», — заключил он.

Как будет развиваться социальный контракт в будущем, Счетной палате рассказала первый замминистра труда и социальной политики Ольга Баталина. По ее словам, с 2022 года проект выстраивает сотрудничество с центрами «Мой бизнес», Торгово-промышленной палатой и другими организациями: «Эксперты консультируют граждан, помогая составить бизнес-план, найти локальные рынки сбыта, получить необходимую юридическую помощь».

Следующим шагом станет перевод социального контракта на принципы социального казначейства, по которым сейчас назначается единое пособие, сообщила первый замминистра. «Это позволит унифицировать подходы к определению состава семьи и учету доходов с минимизацией предоставляемых гражданином документов и получением их от государственных органов, а также даст гражданам возможность подать заявление на социальный контракт через портал госуслуг», — отметила Баталина.

Кроме того, переход на принципы социального казначейства позволит усовершенствовать процедуру мониторинга, полагает чиновница: «С 2024 года сбор сведений, необходимых для заключения социального контракта и контроля за его исполнением, будет происходить по аналогии с другими мерами поддержки, большую часть данных органы соцзащиты будут получать путем межведомственного взаимодействия».