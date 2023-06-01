Александр Котов: Давайте всегда и везде быть для наших детей достойный примером

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«За нашими детьми – будущее, – подчеркнул Александр Котов. – Во имя их счастья и процветания нашей страны давайте всегда и везде быть для них достойный примером. Пусть каждый ребёнок будет окружён теплом и заботой, пусть детство будет счастливым, а небо над головой – мирным! С праздником! С Международным днём защиты детей!»