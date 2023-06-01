Общество

Попавшего в детский дом брата разыскивает девушка в Псковской области

Григория Григорьева 2002 года рождения разыскивает сестра Оксана в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

В своем обращении в адрес телепрограммы она указала, что их отца зовут Василий Григорьев. Григорий и его брат Иван 2003 года рождения появились на свет в семье, но позже оказались в детском доме и были усыновлены.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру № 2888045, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».