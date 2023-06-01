Общество

Пропавшего в Великих Луках более 20 лет назад отца пытается найти дочь

Анатолия Борисова 1970 года рождения ищет дочь Анна в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой отец пропал в 2000 году в городе Великие Луки Псковской области. Больше я его не видела», - сообщила она на сайте телепроекта.

Его мама, бабушка заявительницы, на протяжении шести лет вела плотные поиски сына. Потом ее не стало. Но близкие не теряют надежду узнать, что произошло с Анатолием.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2887581, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».