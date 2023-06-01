Общество

Луковицы лилии из Германии не пропустили через границу РФ в Псковской области

Партию посадочного материала не пропустили через государственную границу России в Псковской области из-за ошибок в документах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки сотрудник ведомства выявил документарное нарушение при ввозе 190 575 луковиц лилии происхождением из Германии. Партия посадочного материала перевозилась из Литвы в Армению.

Инспектор установил несоответствие сведений о стране происхождения, указанных на маркировочных этикетках с подкарантинной продукцией (Нидерланды), данным, содержащимся в фитосанитарном сертификате (Германия).

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз луковиц лилии на территорию Российской Федерации был запрещен.