Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху беспилотников

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня его для вас проведут Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Ключевая тема выпуска - «Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников». Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Обсуждая интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни, «мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.