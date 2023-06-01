Общество

Коллектив псковского «Экопрома» собрал пластиковые крышечки для помощи детям

Коллектив филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») на протяжении двух месяцев собирал пластиковые крышечки для социально-экологического проекта, направленного на покупку реабилитационной техники детям с особенностями развития. 1 июня, в День защиты детей, собранные крышечки передали в центр реабилитации «Добрея». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Благодарим сотрудников, принявших участие в акции! Ваше неравнодушное отношение, искренний интерес, проявленная инициатива вносят огромный вклад в нашу команду и делают ее сильнее! Мы ценим ваше внимание к проблемам и потребностям других людей, чувство сострадания и готовность помочь. Это ценные качества, которые не только вдохновляют нас, но и служат примером для остальных! Вы демонстрируете, как можно сделать мир лучше и внести положительные изменения в жизни других людей. Верим, что ваш пример будет вдохновлять и мотивировать остальных сотрудников на дальнейшие достижения! Вместе мы сможем совершить еще больше добрых дел!» - отметили в компании.

Ранее Псковская Лента Новостей публиковала материал о том, как, собирая самую маленькую часть пластиковой бутылки, можно помочь детям.