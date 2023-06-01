Общество

Возможности для награждения почетными грамотами расширили в Псковской области

Расширение возможностей для награждения почетными грамотами в Псковской области одобрили депутаты регионального парламента на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Расширена возможность для награждения за заслуги перед Псковской областью организаций, не осуществляющих свою деятельность на территории региона, в том числе ведущих деятельность на территории государств, имеющих дружественные связи с Россией.

Теперь отмечать наградами Псковской области - почетной грамотой губернатора Псковской области и почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов – можно будет организации, не ведущие свою деятельность на территории региона, но внесшие вклад в его развитие, в том числе принимающие активное участие в организации и проведении культурных и просветительских мероприятий и других проектов, имеющих культурно-историческую или социально-ориентированную ценность, а также оказывающие благотворительную и иную помощь для решения общественно значимых задач.