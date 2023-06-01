Общество

Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области ввели надбавку за звание

Законопроект, вводящий надбавку для заслуженных спасателей и пожарных Псковской области за звание, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В течение календарного года каждое из вышеназванных званий будет присваиваться не более чем 5 гражданам. Надбавка за звание «Заслуженный спасатель Псковской области» и звание «Заслуженный пожарный Псковской области» будет устанавливаться гражданам по основному месту работы ежемесячно в размере 5000 рублей при условии, что присвоенное звание соответствует его трудовым (должностным) обязанностям.

Указанная надбавка устанавливается с месяца присвоения звания.