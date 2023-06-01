До +16 градусов и ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 2 июня

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе не будет существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди.
Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +1 до +4 градусов, местами возможны заморозки до -1 градуса, днем воздух прогреется от +11 до +16 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что вода в водоемах в Псковской области в этом году прогреется до комфортной температуры ближе к концу июня.