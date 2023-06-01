Общество

Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы»

Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» с реализованным инициативным проектом «Народный музей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В 2019 году в городе Дно был открыт музейно-выставочный центр. Создавался он исключительно по инициативе дновцев и их собственными силами.

До 2019 года в №3 по улице Советской в центре города размещался автовокзал. Но ряд его функций был упразднён и имеющееся количество помещений стало не востребовано.

Вместе с тем в 2017 году, в год 100-летия Октябрьской революции, было принято решение о строительстве в Дно Храма Святых Царственных страстотерпцев. В настоящее время храм находится в процессе строительства, общий объём инвестиций превышает 40 млн рублей.

Для того, чтобы жители и гости города Дно имели возможность в одном месте получить комплекс услуг в сфере культуры (посетить храм, музей, познакомиться с историей края и пр.), было принято решение именно в центре города Дно, на площади открыть музей.

В 2020 году фонд музея насчитывал 1525 предметов основного фонда. В августе 2021 года фонд уже составляет 1932 экспоната. Музей успешно функционирует и пользуется большой популярностью среди жителей и гостей города.

«Но в 2021 году появилось большая проблема: в здании музея потекла кровля. В районном бюджете отсутствуют средства на проведение ремонта. Именно поэтому дновцы объединились вновь. Они создали инициативную группу, которая разработала проект "Народный музей", предполагающий решение ключевой на сегодня для музея проблемы – ремонт кровли», - говорится на сайте проекта «Мои финансы».

Если эта задача будет выполнена, музей сможет продолжать свою работу: открывать новые экспозиции, пополнять основной фонд и привлекать новых посетителей.