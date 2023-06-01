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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Наталией Соколовой новые вызовы в сфере защиты прав и интересов детей

01.06.2023 19:55|ПсковКомментариев: 0

В День защиты детей, 1 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе Наталией Соколовой, чтобы подвести итоги работы в прошлом году и определить ключевые направления на предстоящий период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба областного правительства

Омбудсмен поблагодарила главу региона за внимание к проблемам несовершеннолетних, поддержку инициатив, направленных на помощь материнства и детства. Говоря об обращениях, поступивших от жителей, Наталия Соколова акцент сделала на новой категории, которая требует особого внимания, — семьи участников СВО. «Мы активно помогали на начальном этапе, затем все вопросы решались на уровне Центра помощи семьям мобилизованных. А теперь это задача отделения фонда „Защитники Отечества“. Сейчас эта категория граждан в основном обращается за разъяснением мер поддержки, которые действуют в регионе», — заметила Наталия Соколова и добавила, что по итогам 2022 года впервые и в разы сократилось количество обращений по вопросам социального, льготного обеспечения.

«Это хорошо. Это результат нашей с вами совместной, системной работы», — подчеркнул Михаил Ведерников.

К одному из актуальных направлений работы Наталия Соколова отнесла предупреждение конфликтных ситуаций в детских коллективах. В настоящее время, заверила омбудсмен, возникла острая необходимость развития службы медиации, повышение квалификации районных специалистов. В прошлом году в Пскове создана Ассоциация медиаторов и опыт планируется тиражировать на муниципалитеты, добавила омбудсмен.

Наталия Соколова также поделилась идеей создания безбарьерного пространства, где подростки «группы риска» смогут общаться в неформальной обстановке, проводить свободное время с пользой для себя и окружающих. «У нас много площадок. Надо начинать с концепции, постановки задач. Есть много проектов, которые втягивают молодежь в различные форматы. В том числе центр военно-патриотического воспитания, где будет широкий набор методик работы с детьми, в том числе образовательный формат, квесты. Я считаю, что наша основная работа должна быть сконцентрирована на профилактике», — отметил губернатор. В свою очередь Наталия Соколова пообещала представить главе региона концепцию разработанного проекта.

Особое внимание на рабочей встрече было уделено вопросам обеспечения безопасности детей. Наталия Соколова напомнила, что президентом утверждена стратегия комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Омбудсмен обратила внимание на необходимость формирования региональной стратегии, в которой могли бы найти отражения направления профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних, мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия, а также создание института наставничества для «групп риска».

Детский омбудсмен пригласила главу региона посетить смену «Движение первых», которая объединит 150 детей — молодых лидеров — из всех муниципалитетов области. А также познакомила с инициативой, поступившей от Детского совета, - проведение регионального фестиваля моделей ученического самоуправления «Тебя услышат!». Михаил Ведерников отметил, что поручит комитету по образованию проработать это предложение.

По итогу общения губернатор в свою очередь отметил активность, включенность детского омбудсмена в вопросы, связанные с защитой детей. «Действительно, многое делается. Благодаря вашим идеям и нашей совместной работе, у нас снижаются негативные тенденции, появляется новый позитивный опыт, иногда уникальный. И дорогого стоит, что коллеги из других регионов приезжают, чтобы с ним познакомиться. Мы со своей стороны и дальше обязательно будем помогать», — подытожил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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