Общество

О мошенничестве с использованием почтовых ящиков предупредили россиян

На рекламных объявлениях все чаще встречаются QR-коды, при сканировании которых открываются сайты, где можно приобретать товары или услуги. Популярность этих графических изображений может привести к тому, что злоумышленники начнут активно использовать их в своих целях, уверен эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Если человек перейдет по QR-коду на мошеннический сайт, он может так или иначе потерять деньги, добавил эксперт.

«Мошенники обычно действуют через сайты-клоны легальных компаний, в социальных сетях и через каналы в мессенджерах, но я не исключаю, что скоро мы сможем обнаружить мошенническую активность в обычных почтовых ящиках. Это возможно, потому что QR-коды стали активно использоваться для оплаты покупок и на рекламных объявлениях. Мошенники тоже могут расклеивать или закидывать в почтовые ящики объявления с QR-кодами. Сканирование такого кода может привести к переходу на сайт злоумышленников и потере денег», – предупредил Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует сначала проанализировать информацию, которая содержится в рекламном объявлении, и только после этого сканировать QR-код, советует эксперт.

«Тут рекомендация только одна: помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если везде какую-то вещь или услугу продают за 100 рублей, а вы получили предложение купить ее за 50 рублей, то, скорее всего, есть какой-то скрытый нюанс, описанный мелким шрифтом, либо это признак мошенничества. Не бывает суперхороших условий супердешево», – заключил Алексей Сизов.