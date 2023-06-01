Общество

Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

Есть продукты, которые по разным соображениям считаются вредными. Вместе с тем, при разумном употреблении и отсутствии противопоказаний они не только не навредят, но и принесут пользу для организма, рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Считается, что кофе вреден для здоровья и может нести дополнительную нагрузку при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Но при разумном потреблении напиток повышает концентрацию, благоприятно влияет на иммунную систему. За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких, как рак или диабет», — объясняет врач агентству «Прайм».

Из витаминов в напитке присутствует В1 и В2, Е и РР. Минеральный комплекс представлен железом, кальцием и магнием, фосфором, калием и натрием. Кофеин стимулирует нервную систему, что способствует улучшению памяти, творческому и ассоциативному мышлению, концентрации внимания. Кофе также ускоряет процессы обмена веществ в организме, приводя к похудению.

По словам Екатерины Серебренниковой, если нет прямых противопоказаний врача, то одна-две чашки кофе с утра точно обеспечат вам мгновенную бодрость и хорошее настроение.

Высокое потребление насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина в крови и является фактором риска развития сахарного диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем насыщенные жирные кислоты участвуют в терморегуляции организма, положительно влияют на работу внутренних органов. Однако потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона.

Также сливочное масло является источником витамина А — обязательной части ежедневного рациона ребенка.

Растительный и животный белок необходим всем в любом возрасте и в достаточном количестве. Просто с возрастом нужно менять подход к употреблению белковой пищи, утверждает врач.

Для восполнения белка взрослому человеку нужно перейти на белое мясо, рыбу в качестве источников более легко усваиваемого белка. Излишнее потребление мяса приводит к накоплению непереработанных веществ в организме, что провоцирует поддержание хронического системного воспаления в организме.

Врач также советует отказаться от злоупотребления молочными продуктами и сырами — в них много насыщенных жиров.

Выбор лучше делать в пользу обезжиренных молочных продуктов или пониженной жирности. Но их частое употребление может способствовать набору лишнего веса, предупреждает эксперт.

«Дело в том, что обезжиренные молочные продукты по вкусовым качествам уступают продуктам с высокой жирностью, поэтому производители стараются их подсластить, что приводит к скрытому увеличению простых углеводов в питании, лишним калориям и полноте», — уверяет специалист.

Однако в разумных пределах творог и другие продукты будут являться источником белка и кальция.