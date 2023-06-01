Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
трудяга на отдыхе
программная статья лидера ЛДПР
перевозки между Таллином и Псковом
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
Надежные стоматологии Пскова
«Опальное» время
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Муниципальная реформа три четверти пути
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
2ГИС 10 лет в Пскове
Эко-фасады из керамогранита
«Истфакт» Линия Сталина
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 01.06.2023 07:171 Синоптики объяснили причину заморозков в Псковской области 02.06.2023 08:110 Основной государственный экзамен по иностранному языку пишут девятиклассники 2 июня 02.06.2023 07:531 Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны 02.06.2023 07:340 О мошенничестве с использованием почтовых ящиков предупредили россиян 02.06.2023 07:170 Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня 02.06.2023 07:000 Младенцы-аллергики могут остаться без специального питания
 
 
 
Самое популярное 27.05.2023 10:060 Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 27.05.2023 09:412 Взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области 28.05.2023 13:110 Мусорный бак у ресторана «Калейдоскоп» в Пскове поджег восьмилетний ребенок 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны

02.06.2023 07:53|ПсковКомментариев: 1

Есть продукты, которые по разным соображениям считаются вредными. Вместе с тем, при разумном употреблении и отсутствии противопоказаний они не только не навредят, но и принесут пользу для организма, рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. 

Считается, что кофе вреден для здоровья и может нести дополнительную нагрузку при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Но при разумном потреблении напиток повышает концентрацию, благоприятно влияет на иммунную систему. За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких, как рак или диабет», — объясняет врач агентству «Прайм».

Из витаминов в напитке присутствует В1 и В2, Е и РР. Минеральный комплекс представлен железом, кальцием и магнием, фосфором, калием и натрием. Кофеин стимулирует нервную систему, что способствует улучшению памяти, творческому и ассоциативному мышлению, концентрации внимания. Кофе также ускоряет процессы обмена веществ в организме, приводя к похудению.

По словам Екатерины Серебренниковой, если нет прямых противопоказаний врача, то одна-две чашки кофе с утра точно обеспечат вам мгновенную бодрость и хорошее настроение.

Высокое потребление насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина в крови и является фактором риска развития сахарного диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем насыщенные жирные кислоты участвуют в терморегуляции организма, положительно влияют на работу внутренних органов. Однако потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей не должно превышать 10% от калорийности суточного рациона.

Также сливочное масло является источником витамина А — обязательной части ежедневного рациона ребенка.

Растительный и животный белок необходим всем в любом возрасте и в достаточном количестве. Просто с возрастом нужно менять подход к употреблению белковой пищи, утверждает врач.

Для восполнения белка взрослому человеку нужно перейти на белое мясо, рыбу в качестве источников более легко усваиваемого белка. Излишнее потребление мяса приводит к накоплению непереработанных веществ в организме, что провоцирует поддержание хронического системного воспаления в организме.

Врач также советует отказаться от злоупотребления молочными продуктами и сырами — в них много насыщенных жиров.

Выбор лучше делать в пользу обезжиренных молочных продуктов или пониженной жирности. Но их частое употребление может способствовать набору лишнего веса, предупреждает эксперт.

«Дело в том, что обезжиренные молочные продукты по вкусовым качествам уступают продуктам с высокой жирностью, поэтому производители стараются их подсластить, что приводит к скрытому увеличению простых углеводов в питании, лишним калориям и полноте», — уверяет специалист.

Однако в разумных пределах творог и другие продукты будут являться источником белка и кальция.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?
В опросе приняло участие 193 человека
02.06.2023, 08:110 Основной государственный экзамен по иностранному языку пишут девятиклассники 2 июня 02.06.2023, 07:531 Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны 02.06.2023, 07:340 О мошенничестве с использованием почтовых ящиков предупредили россиян 02.06.2023, 07:170 Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня
02.06.2023, 07:000 Младенцы-аллергики могут остаться без специального питания 01.06.2023, 22:440 Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре 01.06.2023, 22:260 Объемы производства продуктов в Псковской области снизились на 7% 01.06.2023, 22:240 Более семи тысяч псковских семей потратили маткапитал на учебу детей
01.06.2023, 22:221 Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту 01.06.2023, 22:200 Псковский детский фонд поздравил своих подопечных с праздником 01.06.2023, 22:130 Отдых за границей для российских путешественников стал значительнее дороже - АТОР 01.06.2023, 22:090 Жители и гости Пскова смогут бесплатно посетить музей-квартиру Спегальского 3 июня
01.06.2023, 22:040 В Псковской области стартовала акция «Юный путешественник — 2023» 01.06.2023, 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023, 21:450 Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе 01.06.2023, 21:340 Россиянин отказался извлекать пулю, которая находится в его мозге более 30 лет
01.06.2023, 21:260 Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей 01.06.2023, 21:170 Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона 01.06.2023, 21:082 Сварщики в Псковской области могут зарабатывать до 138 тысяч рублей 01.06.2023, 21:000 Почти 300 детей приняли участие в праздничных мероприятиях Псковского музея-заповедника
01.06.2023, 20:412 Туроператоры ожидают увеличения количества поездок на курорты России летом 01.06.2023, 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии 01.06.2023, 20:200 Мастер-класс по воркауту провели для воспитанников школы-интерната в Пскове 01.06.2023, 20:100 Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове с 5 по 16 июня
01.06.2023, 20:070 Церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в Великих Луках 01.06.2023, 19:550 Михаил Ведерников обсудил с Наталией Соколовой новые вызовы в сфере защиты прав и интересов детей 01.06.2023, 19:480 Какой объем работы за день выполнили коммунальные службы Великих Лук, рассказали в администрации 01.06.2023, 19:440 В России стало дешевле удерживать старых сотрудников, чем искать новых — эксперт
01.06.2023, 19:360 «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования 01.06.2023, 19:300 В России выпустили в обращение памятные монеты «Смешарики» 01.06.2023, 19:270 Глава Новосокольнического района: За период работы Михаила Ведерникова в Псковской области произошло много продуктивных перемен 01.06.2023, 19:080 МВД опубликовало видеозапись погони со стрельбой в Пскове
01.06.2023, 19:020 Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 01.06.2023, 18:530 Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском» 01.06.2023, 18:480 Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности
01.06.2023, 18:412 Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 18:302 В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей 01.06.2023, 18:103 Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором 01.06.2023, 17:560 Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской
01.06.2023, 17:420 Ипотека в 2023 году: новые правила игры 01.06.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 июня 01.06.2023, 17:311 Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе 01.06.2023, 17:240 «Фестиваль первых» организовали в Детском парке в Пскове. ФОТО
01.06.2023, 17:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре 01.06.2023, 17:122 Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям 01.06.2023, 17:081 Туризм поддержал потребительскую активность в Псковской области 01.06.2023, 17:030 Александр Котов об отчете губернатора и взаимодействии фракций с правительством
01.06.2023, 17:001 В Пскове могут появиться новые пляжи 01.06.2023, 16:581 Галина Неваленная: Отчет губернатора - знаковое событие для всей нашей области 01.06.2023, 16:540 Форум молодых семей проведут в центральном сквере Пскова 01.06.2023, 16:521 Так было. Так есть. И так будет
01.06.2023, 16:460 До +16 градусов и ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 2 июня 01.06.2023, 16:441 Александр Борисов: Желаю команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп 01.06.2023, 16:380 Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета 01.06.2023, 16:291 Псковская психиатрическая больница разыскивает сторожа
01.06.2023, 16:290 Партнером финансовой платформы Банки.ру стал МегаФон 01.06.2023, 16:223 Борис Елкин: Губернатор вносит огромный вклад в развитие Пскова 01.06.2023, 16:131 Средняя площадь квартир по программе «семейная ипотека» составила 55 квадратных метров 01.06.2023, 16:060 Вредные бактерии нашли в произведенной в Пскове куриной колбасе
01.06.2023, 15:550 Антон Минаков: В сегодняшних реалиях правительство области работает эффективно 01.06.2023, 15:410 Праздник для детей устроили в детской областной больнице в Пскове 01.06.2023, 15:290 Дети в Пскове могут посетить аквапарк бесплатно 1 июня 01.06.2023, 15:190 Блогеры из Китая призвали соотечественников посетить спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы
01.06.2023, 15:050 Бюджет Островского района увеличился почти в три раза за шесть лет - Дмитрий Быстров 01.06.2023, 14:420 «Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников. ВИДЕО 01.06.2023, 14:330 О вреде растительного молока для детей предупредил педиатр 01.06.2023, 14:310 Юные псковичи встречают первый день лета на новых игровых зонах
01.06.2023, 14:210 Фестиваль «Добрый рок» отмечает своё десятилетие 01.06.2023, 14:090 Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих 01.06.2023, 14:050 Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист 01.06.2023, 13:560 Елена Даньшова - об отчете губернатора: Приятно слышать, что сфера образования самая результативная
01.06.2023, 13:530 Николай Козловский пожелал детям хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений 01.06.2023, 13:480 Псковские депутаты не поддержали инициативу «Яблока» об отмене муниципального фильтра 01.06.2023, 13:460 Госдума приняла закон об упрощенном трудоустройстве подростков 01.06.2023, 13:430 Армен Мнацаканян - о работе правительства: В регионе продолжают появляться новые инфраструктурные объекты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru