Общество

Спрос на приставки «Тетрис» в РФ вырос в два раза

Продажи консолей «Тетрис» в апреле в РФ выросли почти в два раза, рассказали «Известиям» представители торговых площадок. Самыми популярными являются классические виды ретро-приставок, такие как Brick Game.

«По данным "Яндекс.Маркета" продажи "Тетрисов" в апреле выросли в два раза по сравнению с месяцем ранее», — цитируют «Известия» представителей маркетплейса.

Согласны с оценками и в компании Ozon.

«Интерес к ретро-развлечениям может быть связан с их доступной ценой. Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают "Тетрисы" не только себе, но и своим детям», — заявили в компании.

По мнению представителей Wildberries, такие гаджеты приобретают для того, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство. Наиболее популярная на маркетплейсе модель — классическая консоль Brick Game в черном цвете с яркими желтыми кнопками, добавили в компании.

Представители «Авито» рассказали, что по сравнению с прошлым годом продажи «Тетриса» выросли на 36%.