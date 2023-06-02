Общество

Резервный генератор доставили на Талабские острова

Резервный генератор доставили на Талабские острова. Об этом сообщается в группе информационного центра «Талабы» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Информационный центр Талабы» / «ВКонтакте»

«Для тех, кто регулярно бывает на островах, не секрет, что здесь случаются перебои с электроснабжением. А это означает не только отсутствие света в домах, но и самое главное - воды. Опора ЛЭП, стоящая между большой землей и островом Залита, установлена уже лет 40 назад, работавшим в то время колхозом. Сейчас она в плачевном состоянии, что грозит островитянам остаться без воды и света в любой момент. Заменить ее сложно - в свое время ее устанавливали с помощью вертолета, а сейчас такой возможности нет», – отметили в информационном центре.

Также там отметили, что генератор как временная мера - хорошее решение, это поможет сохранить подачу воды, если электричество отключится.

«Очень ждем, когда этот вопрос будет решен окончательно. Даже если это будет не быстро. Единственное опасение - нет ничего более постоянного, чем временное», - заключили в информационном центре.