Общество

В понедельники с подарками: Tele2 запустила новый проект для клиентов

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил проект «Понедельники». В начале рабочей недели компания будет предлагать клиентам преимущества в различных сферах: кофе в подарок, скидки на такси, электронные книги или фильмы в онлайн-кинотеатре. Абоненты смогут самостоятельно выбрать то, что им нужно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

Предложения Tele2 призваны сделать жизнь клиентов в городе более комфортной, а начало недели более приятным и ярким. Каждый понедельник пользователям оператора доступны на выбор три подарка из большого сета. В него входят: кофе и мороженое в подарок, такси или заправка автомобиля по выгодной цене, скидки на билеты в театр или на концерт, покупки в супермаркетах, спортивные тренировки и языковые курсы онлайн, а также доступ к цифровым каталогам фильмов и книг, специальные предложения в салонах связи Tele2. Партнерами проекта в этом году стали «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Go, Wink, «ЛитРес», Skyeng, «Пятерочка Доставка», «Лента», «Газпромнефть», Fitstars и Lamoda.

Предложение действует для всех абонентов оператора каждый понедельник по 3 июля 2023 года. Чтобы получить подарок или скидку, клиентам необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2» и следовать простым подсказкам. Полный перечень преимуществ доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

«Проект “Понедельники Tele2” является частью нашей стратегии заботы о клиенте. Специальные предложения программы – бонусы и скидки на еду, шопинг, развлечения и саморазвитие – предоставляют лидеры своих направлений, что гарантирует высокое качество услуг и сервиса. От себя скажу, что надежная мобильная связь и приятные бонусы от наших партнеров однозначно лучшее начало любого понедельника», - отметил коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Иван Войтков.