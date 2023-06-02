Общество

В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

О смерти ещё четверых псковских военнослужащих в ходе спецоперации сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В Псковской области простились с погибшими в ходе СВО на Украине: старшиной Андреем Ивановым; гвардии ефрейтором Александром Кометиани; ефрейтором Валерием Петровым; гвардии рядовым Дмитрием Никандровым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку», - добавил губернатор.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.