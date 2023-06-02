Общество

Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от глазированных сырков

Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны, предупредила диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, от сырков стоит отказаться тем, кто хочет похудеть или следит за своей фигурой. Также исключить продукт из рациона следует людям с лишним весом. Соломатина также советуют отказаться от сырков лицам с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови, сообщает издание «Вечерняя Москва».

— Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря, — добавила собеседница издания.

Помимо этого, Елена Соломатина рассказала, что в состав полезного творожного сырка входят только свежие ингредиенты высокого качества и минимум сахара.

Кроме того, диетолог рассказала о том, как определить наличие пестицидов во фруктах, в овощах и ягодах. Этот химический элемент используется для защиты плодов от вредителей, однако может иметь негативные последствия для организма человека.