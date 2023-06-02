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Сергей Вострецов: Для экономического развития России нужны кадровый госрезерв, идеология в Конституции и статья за тунеядство

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, политик Сергей Вострецов прокомментировал заявление министра экономического развития России Максима Решетникова о том, что власти России все больше за последние годы стали учитывать китайский опыт управления экономическим сектором. По его словам, здесь нужна собственная четко выверенная концепция для того, чтобы добиться расцвета в российской экономике. Об этом сообщается в Telegram-канале Сергея Вострецова.

«Можно сколько угодно пытаться перенимать чей-то опыт. Но от осинки не родятся апельсинки! Для начала надо убрать с политического поля все кукольные партии. Оставить одну, назовите её как хотите, которая будет принимать на себя всю ответственность за деятельность и курс правительства России. Сейчас уже, по сути, так и есть, но для неудач остались лазейки: типа у нас демократия. Нет её и не надо нам, нужна ответственность! И желательно результат, а для этого нужна новая кадровая политика!» – заявил Сергей Вострецов.

Он также отметил, что необходимо внести в Конституцию понятие идеологии. «Жестко ее пропагандировать! Убрать пустышки и насосы в виде разных детских НКО. Создать единую систему типа октябрят, пионеров и комсомольцев с дальнейшей возможностью интеграции в политсистему кто захочет, как было и раньше. Нужен кадровый госрезерв! Отменить коммерческое высшее образование, кроме второго и последующих. И вернуть жесткую систему распределения выпускников. Убрать из заработной платы глупую систему переменных составляющих, оставив надбавки за напряжённость, северные и сверхурочные, премию в системе оплаты труда максимум 10%, остальные стимулы только сверх заработной платы», – добавил политик.

Также он предложил раздать землю всем желающим гражданам России. «И не по гектару, а по 10 минимум. С предоставлением бесплатного кредита на ведение бизнеса. В случае кражи недр и запущения территорий сажать в тюрьму и пожизненное лишение права заниматься коммерцией и госдолжностями. Помогать нужно только трудящимся тем, кто хочет работать или реально инвалидам. И перестать уже заниматься поддержкой тунеядцев и откровенных асоциальных элементов, которые готовы жить на любые подачки, лишь бы не работать! Вернуть уголовную ответственность за тунеядство», - сказал Сергей Вострецов.

В заключение он добавил, что нужно сформировать прозрачную систему госзакупок для сельхозпроизводителей, чтобы каждый фермер мог свободно подать свой товар государству перед тем как осуществлять закупки из-за рубежа.

«И, кстати, у того же Китая есть чему поучиться, в том числе и по внедрению чужих технологий. А вообще надо идти вперед: нет автопрома, бензин, дизель стройте сразу все электрическое, включая инфраструктуру. И газифицируйте, наконец-то, свое население. Наелись уже вашими заграничными потоками и хабами, а сами до сих пор углем и дровами топимся», - заключил Сергей Вострецов.