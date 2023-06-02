Общество

Хирург назвал способ вовремя распознать опасные родинки

Новообразования на коже, которые обычно называют родинками, как правило, безвредны и не нуждаются в лечении, рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

Он напомнил, что родинки, они же невусы, образуются из-за скопления меланина — пигмента, который придает цвет коже, волосам и глазам. Они могут появляться в любом месте на теле, включая лицо, шею, спину, грудь и конечности. Если родинки резко меняют размер, цвет и форму, продолжил хирург, это может быть признаком злокачественных изменений — начала перерождения невуса в меланому, сообщает «Вечерняя Москва».

Опасные родинки также могут начать кровоточить, чесаться или болеть, добавил Вдовин. В таких случаях он призвал немедленно обратиться к специалисту и начать лечение.