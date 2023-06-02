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Общество

Найден перспективный метод полного излечения диабета

04.06.2023 10:44|ПсковКомментариев: 1

Эксперимент, проведенный исследователями из Колледжа Уайл Корнелл Медикал в США, показал, что трансплантация в желудок секретирующих инсулин клеток (GINS) обратила вспять диабет у мышей. Это прорыв, который обещает эффективный способ лечения таких состояний, как диабет I типа. Результаты работы ученых был опубликован в журнале Nature Cell Biology (входит в Nature).

Бета-клетки поджелудочной железы обычно выполняют работу по высвобождению гормона инсулина в ответ на повышенный уровень сахара в крови. У людей с диабетом эти ткани не выполняют свою функцию. Продолжительное нарушение углеводного обмена может привести к диабетическому кетоацидозу – состоянию, характеризующемуся накоплением в плазме кетонов и глюкозы, повышением кислотности крови. Протекает остро: исчезает аппетит, появляется тошнота и рвота, боль в животе, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. При отсутствии медицинской помощи наступает помрачение сознания, кома и смерть.

Как передает «Газета.ру», ученые смогли вырастить клетки GINS из стволовых клеток желудка, которые могут имитировать функцию бета-клеток. В ходе исследования команда активировала три специфических белка в клетках, которые контролируют экспрессию генов, в определенном порядке, чтобы запустить трансформацию стволовых клеток в клетки GINS.

Эти клетки выращивали в лабораторных условиях и эксперименты показали, что они проявляли чувствительность к глюкозе. Затем их пересади подопытным мышам с диабетом – это излечило их от болезни.

«Это исследование дает нам прочную основу для разработки методов лечения диабета I типа и тяжелого диабета II типа на основе собственных клеток пациентов», – заключили авторы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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