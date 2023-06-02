Общество

Псковские медики провели учения по работе с больными холерой

Псковские медики провели учения по работе с больными холерой. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.

Учения были направлены на выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий. По легенде, пациентка поступила в гастроэнтерологическое отделение с жалобами на слабость, сильную диарею, однократную рвоту, сухость кожных покровов и ощущение жажды, сердцебиение.

Врачи собрали анамнез: язвенный колит, около 5 лет в ремиссии. Пациентка – тренер по плаванию – накануне прилетела из Индии. Врач заподозрила у нее холеру.

Учения позволили отработать алгоритм первичных противоэпидемических мероприятий по ликвидации очага холеры. Врачи проверили реальность выполнения оперативного плана.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области