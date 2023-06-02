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Общество

В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

05.06.2023 07:22|ПсковКомментариев: 0

Центробанк предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). В их числе ограничение числа микрозаймов на одного человека до двух-трех.

Такую инициативу в ЦБ направили депутаты фракции «Справедливая Россия», меру поддерживают в ЕР, сообщают «Известия».

Кроме того, предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, и другие меры, следует из обращения.

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — сказал «Известиям» депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Действующие сегодня ограничения для МФО, например, обязательное получение лицензии ЦБ можно считать недостаточными, говорится в письме.

«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, в которых будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Теги: #микрозаймы
Источник: Псковская Лента Новостей
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