Общество

В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

Центробанк предложили меры по защите заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). В их числе ограничение числа микрозаймов на одного человека до двух-трех.

Такую инициативу в ЦБ направили депутаты фракции «Справедливая Россия», меру поддерживают в ЕР, сообщают «Известия».

Кроме того, предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, долговой нагрузки, и другие меры, следует из обращения.

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — сказал «Известиям» депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Действующие сегодня ограничения для МФО, например, обязательное получение лицензии ЦБ можно считать недостаточными, говорится в письме.

«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, в которых будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.