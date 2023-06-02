Общество

Атлантические циклоны несут насыщенный морской влагой воздух на Северо-Запад России

Атлантические циклоны принесут насыщенный морской влагой воздух на Северо-Запад России в предстоящую неделю.

Здесь время от времени пройдут дожди. А наиболее плотные облака сконцентрируются на севере региона – здесь днём не выше +8…+13˚, а в южных широтах туч ожидается меньше, и столбики термометров сумеют дотянуться до +16…+21˚, сообщает метеоцентр «Фобос».

В Санкт-Петербурге время от времени кратковременные дожди, днём +16…+19˚.

В Москве самая высокая вероятность локальных ливней и гроз в начале и конце рабочей недели. В первые дни столбики термометров в столице покажут +17…+20˚, затем потеплеет до +21…+24˚.