Общество

Депутат Госдумы призвала запретить термин «чайлдфри» в России

Термин «чайлдфри» нужно перевести уже сейчас на русский язык в рамках принятого закона о госязыке, а не ждать 2025 года, сообщила депутат ГД Татьяна Буцкая.

Президент России Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

Вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари, заявила ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«У нас тоже есть такой закон, по которому все не русские слова, надо переводить на русский язык. Здесь уже законодательно принято, мы уходим от англицизмов, если закон есть, то надо его соблюдать. Зачем ждать 2025 года и за один день пытаться переименовать? Нужно сделать это уже сегодня», - приводит слова Буцкой РИА Новости.

Также депутат отметила, что в комитете сейчас рассматривается законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой чайлдфри. Авторами выступили депутат Госдумы Эльвира Аиткулова и госсобрание Башкортостана. Эти же авторы вносили законопроект в сентябре прошлого года. При этом, документ тогда не поддержало правительство, профильный комитет отправлял инициативу на доработку.

«Законопроект такой есть, он поступил в наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Но в данном случае, я говорила не про законопроект, а про термин (чайлдфри - ред.). Давайте его переведем на русский язык, как этого уже требует закон. И что получится? "Я против детей?", "Свободная от детей". С такой женщиной мужчине даже знакомиться будет страшно, каким-то холодом от нее веет», - добавила парламентарий.