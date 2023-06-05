Общество

Олег Басников принял участие в совещании компаний группы «Газпром межрегионгаз»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов провел совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в Группу «Газпром межрегионгаз». В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и руководители компаний-региональных операторов газификации.

В совещании принял участие и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Участники обсудили развитие газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, реализацию мероприятий по догазификации домовладений, медицинских и образовательных учреждений, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, платежную дисциплину потребителей, поставки газа действующим и будущим абонентам. С докладом о стратегии развития группы «Газпром межрегионгаз» выступил Сергей Густов. Также он вручил почетные грамоты ООО «Газпром межрегионгаз» отличившимся руководителям.

В настоящее время пятилетние программы развития газоснабжения и газификации реализуются в 72 субъектах страны, благодаря им до 2025 года еще более 700 тысяч абонентов в более чем 4 тысячах населенных пунктов получат возможность подключиться к экономичному и экологичному топливу – природному сетевому газу.

В рамках догазификации к настоящему времени от жителей регионов принято свыше 914 тыс. заявок, заключено более 857 тыс. договоров. Более 571 тыс. договоров исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей. К концу 2023 г. эта цифра приблизится к 1 млн. Среди лидеров по исполнению договоров Оренбургская и Пензенская области, Чеченская и Чувашская республики, республики Мордовия и Марий Эл.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений, которая стартовала весной текущего года. Принято около 300 заявок на подключение таких объектов к газовым сетям. Наибольший интерес к данному направлению социальной газификации фиксируется в Ростовской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан.

«Компании Группы "Газпром межрегионгаз" осуществляют поставки природного газа 32 млн абонентов – жителей нашей страны. Надежное газоснабжение домовладений, социальных объектов и промышленности, расширение газовой инфраструктуры, развитие внутреннего рынка за счет подключения новых потребителей – это приоритеты компании. С 2005 года в домах и квартирах 1,2 млн российских семей стало теплее и комфортнее, бизнес получил дополнительные импульсы, появились новые точки роста в социально-экономической жизни республик, краев и областей. Впереди еще много работы по всем обозначенным направлениям, и я уверен, что вектор на укрепление сотрудничества всех участников процессов газификации и догазификации продолжится, а значит и все поставленные высшим руководством страны задачи будут выполнены», – отметил Сергей Густов.