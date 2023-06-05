Общество

Молодой человек разыскивает в Псковской области женщину, которую не может забыть его отец

Елену Дроб разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что она родилась в 1960 году. Заявку в программу «Жди меня» прислал молодой человек по имени Дмитрий.

Он указал, что с Еленой познакомился его отец в 1981-1982 годах. Было это, когда он служил в армии. Затем отец вернулся домой, но до 2004 года продолжали общаться. Елена вышла замуж. Ее мама в то время проживала в Латвии, родители мужа – в Белоруссии. Семьями поддерживали переписку. Отец несколько раз бывал в гостях у Елены и ее семьи. Но однажды ответы на письма перестали приходить.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1905595, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».