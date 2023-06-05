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Общество

Трудовое детство: нужно ли привлекать школьников к общественно-полезным работам?

05.06.2023 18:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему привлечения школьников к общественно-полезному труду. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В советское время помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы или «подежурить» в столовой или на переменах и даже съездить на «картошку» считалось обычным делом.

Сейчас в российских школах по закону запрещается привлекать школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей. В бланках согласия, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории.

Однако депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению внесли на рассмотрение законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать усилению воспитательной работы в образовательных организациях. Предполагается, что обязанности обучающихся дополнятся общественно-полезным трудом в соответствии с образовательной программой.

С одной стороны, современным детям действительно не хватает понимания ценности труда. Поэтому, если учащиеся будут заниматься общим делом на благо себя и окружающих, это однозначно взрастит более воспитанных людей.

Но нужно понимать, что школьники перегружены учебой, когда им заниматься еще и уборкой или дежурством — непонятно. Да и к тому же в России принуждение детей к труду является незаконным.

Обязаны ли школьники заниматься общественно-полезным трудом? Какие это должны быть виды деятельности и с какой нагрузкой? Нужно ли учитывать особенности здоровья учеников при привлечении их к общественно-полезному труду? Нет ли в законопроекте элементов эксплуатации детского труда, который запрещен по закону? Об этом в программе «Дневной дозор».

Для привлечения школьников к трудовой деятельности можно заполнить трудовой практикой один месяц или две недели летних каникул, как это было раньше, утверждает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. При этом необходимо обеспечить школьников разными видами общественно-полезной деятельности.

«Мне кажется, что было бы правильно один месяц каникул, или две недели, заполнить трудовой практикой. Раньше так и было, сейчас этот вопрос вновь встал у законодателей. И это было бы правильно, потому что ребенок начинает ценить и свой труд, и других людей. Также необходимо, чтобы была вариативность трудовой практики».

По мнению главы города Пскова Бориса Елкина, есть определенные виды деятельности, которые будут школьникам и интересны, и не отнимут часть учебного времени. Но при этом, на его взгляд, очень важно не переборщить с общественно-полезной терапией, чтобы она не переросла в эксплуатацию детского труда.

«Тут главное не переборщить. Я считаю, что хорошая практика те же самые дежурства в школьных столовых и гардеробах, многие из нас через нее проходили. Тем более, что она не затрагивает учебный процесс, добавляет дополнительные обязательства ученикам. Что касается полноценной трудотерапии и привлечения детей, ту главное не переусердствовать с нагрузкой. Ничего плохого не вижу в смене обстановки и деятельности. Также неплохо привлекать детей к работам по благоустройству школы. В летний каникулярный период - почему бы и нет? Когда дети притрагиваются к процессам, которые их окружают, они начинают понимать их, ценить. Но во всем должен быть разумный предел, это не должно становиться эксплуатацией детского труда».

Нужно привлекать детей к общественно-полезному труду еще с раннего возраста, считает педагог с многолетнем стажем, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Она отметила, что трудовая деятельность в школах должна быть очень точно организована педагогами.

«Я считаю, что школьников нужно привлекать к общественно-полезному труду в обязательном порядке. И начинать очень рано. Считаю, что и в детском саду есть варианты это делать. Он не зря называется общественно-полезным, а школьники являются частью общества. Труд необходим им самим. После их деятельности в их классах будет чище, им же будет удобнее и приятнее учиться. Другой вопрос, что организация должна быть педагогически правильной, ведь если это сделать просто и административно. Сказать: "С завтрашнего дня все общественно-полезно трудятся раз в неделю" - это будет совершенно неправильно. Введение труда должно быть педагогически организованно, чтобы была польза. Иначе будет вред. И второе, что обязательно должно быть, - обеспечение этого общественно-полезного труда необходимыми ресурсами. Я уверена на 100%, что родители категорически выступят против, если у школьников не будет нормального оборудования, чтобы мыть те же самые доски и так далее».

Многодетная мама Ульяна Михайлова согласна с мнением Татьяны Пасман о том, что детей нужно приучать к труду еще с пеленок. Однако она уверена: нельзя довести до ситуации, когда общественно-полезный труд школьников заместит профессиональные обязанности административного персонала учебных заведений.

«Школьников к труду надо привлекать обязательно. Я вообще считаю, что навыки полезной деятельности должны формироваться чем раньше, тем лучше. Единственное, я против того, чтобы обязательным общественно-полезным трудом замещали обязательные действия образовательного учреждения по охране, по уборке, по поддержке безопасной атмосферы в школе. Чтобы профессиональная деятельность была, а не произошло полноценного замещения обязательств содержать в порядке помещения детским трудом. Это тонкая грань, за этим придется следить как родительскому комитету, так и самим детям и реагировать, если вдруг в этой сфере пойдёт перекос».

Сейчас школьники занимаются общественно-полезным трудом только по согласию их родителей, объясняет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Но, по его словам, нужно обеспечить единообразие в учебных заведениях, чтобы все дети уважали труд.

«Все мы знаем, что труд из обезьяны сделал человека. Как бы банально это ни звучало, это правда. Очень важно, чтобы в детстве занимались уборкой в классе, трудились в детских лагерях, это очень важно. Человек с детства должен быть готов к труду. Он должен любить труд, понимать, как работать. Труд - это некая обязанность, ребенок должен понимать, что в жизни есть не только радости, а ещё и обязанность и ответственность, что тоже очень важно воспитывать в школе. Я против того, когда полкласса убирается в кабинете, а другая половина – нет. Я тоже родитель, у меня спрашивают педагоги: "Вы не против, чтобы ваш ребенок убирался в классе?" А другие родители против, чтобы их дети мыли кабинет. И я тогда тоже против, потому что тогда он будет расти в не совсем полноценном классе. Должно быть единообразие, также как и единая образовательная программа для всех школ. Также я считаю, что правильным будет создание трудовых лагерей. Это должно быть поэтапно: в начальных классах элементарный сбор макулатуры, в средних - сбор фруктов, овощей, работа на сельхозпредприятиях, а в старших – практика, как и раньше было, работа на предприятиях, за станками, с компьютерами, – чтобы дети были готовы к взрослой жизни. Очень важно, чтобы дети ко времени поступления в учебные заведения имели возможность испытать свои силы в трудовых дисциплинах, чтобы понимали, чего хотят от жизни».

Зная ценность своего труда, люди начинают ценить чужой. В еженедельном опросе на сайте Псковской Ленты Новостей более 70% респондентов полностью поддерживают инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезной деятельности. Они уверены: формировать правильное отношение к труду необходимо с самого детства.

Школьникам действительно будет полезно заняться трудовой деятельностью. Сейчас это особенно актуально на фоне резонансных случаев вандализма в Пскове. Если подростки будут вкладывать свою энергию в созидание, то вряд ли останутся желание и силы на разрушение.

Однако при привлечении детей к общественно-полезному труду обязательно нужно учитывать уровень нагрузки, возрастные особенности и состояние здоровья каждого ребенка. И, конечно, важно, чтобы под видом общественно-полезного труда на благо своего класса или школы, учащихся не отправляли, например, на битву за урожай, чтобы помочь аграриям собрать картошку.

Анастасия Сливинская

Теги: #школьники #труд
Источник: Псковская Лента Новостей
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