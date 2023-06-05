Трудовое детство: нужно ли привлекать школьников к общественно-полезным работам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему привлечения школьников к общественно-полезному труду. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В советское время помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы или «подежурить» в столовой или на переменах и даже съездить на «картошку» считалось обычным делом.
Сейчас в российских школах по закону запрещается привлекать школьников к труду, не предусмотренному образовательной программой, без их согласия. Кроме того, требуется и письменное согласие родителей. В бланках согласия, которые дают на подпись родителям, как правило, поясняется, чем именно будут заниматься дети. Чаще всего это дежурство по классу, школе и в столовой, генеральная уборка кабинетов, участие в субботниках и благоустройстве пришкольной территории.
Однако депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению внесли на рассмотрение законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Авторы законопроекта полагают, что его принятие будет способствовать усилению воспитательной работы в образовательных организациях. Предполагается, что обязанности обучающихся дополнятся общественно-полезным трудом в соответствии с образовательной программой.
С одной стороны, современным детям действительно не хватает понимания ценности труда. Поэтому, если учащиеся будут заниматься общим делом на благо себя и окружающих, это однозначно взрастит более воспитанных людей.
Но нужно понимать, что школьники перегружены учебой, когда им заниматься еще и уборкой или дежурством — непонятно. Да и к тому же в России принуждение детей к труду является незаконным.
Обязаны ли школьники заниматься общественно-полезным трудом? Какие это должны быть виды деятельности и с какой нагрузкой? Нужно ли учитывать особенности здоровья учеников при привлечении их к общественно-полезному труду? Нет ли в законопроекте элементов эксплуатации детского труда, который запрещен по закону? Об этом в программе «Дневной дозор».
Для привлечения школьников к трудовой деятельности можно заполнить трудовой практикой один месяц или две недели летних каникул, как это было раньше, утверждает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. При этом необходимо обеспечить школьников разными видами общественно-полезной деятельности.
По мнению главы города Пскова Бориса Елкина, есть определенные виды деятельности, которые будут школьникам и интересны, и не отнимут часть учебного времени. Но при этом, на его взгляд, очень важно не переборщить с общественно-полезной терапией, чтобы она не переросла в эксплуатацию детского труда.
Нужно привлекать детей к общественно-полезному труду еще с раннего возраста, считает педагог с многолетнем стажем, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. Она отметила, что трудовая деятельность в школах должна быть очень точно организована педагогами.
Многодетная мама Ульяна Михайлова согласна с мнением Татьяны Пасман о том, что детей нужно приучать к труду еще с пеленок. Однако она уверена: нельзя довести до ситуации, когда общественно-полезный труд школьников заместит профессиональные обязанности административного персонала учебных заведений.
Сейчас школьники занимаются общественно-полезным трудом только по согласию их родителей, объясняет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Но, по его словам, нужно обеспечить единообразие в учебных заведениях, чтобы все дети уважали труд.
Зная ценность своего труда, люди начинают ценить чужой. В еженедельном опросе на сайте Псковской Ленты Новостей более 70% респондентов полностью поддерживают инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезной деятельности. Они уверены: формировать правильное отношение к труду необходимо с самого детства.
Школьникам действительно будет полезно заняться трудовой деятельностью. Сейчас это особенно актуально на фоне резонансных случаев вандализма в Пскове. Если подростки будут вкладывать свою энергию в созидание, то вряд ли останутся желание и силы на разрушение.
Однако при привлечении детей к общественно-полезному труду обязательно нужно учитывать уровень нагрузки, возрастные особенности и состояние здоровья каждого ребенка. И, конечно, важно, чтобы под видом общественно-полезного труда на благо своего класса или школы, учащихся не отправляли, например, на битву за урожай, чтобы помочь аграриям собрать картошку.
Анастасия Сливинская