Общество

Фестиваль «Нужные люди» состоялся в Пскове

Итоговое праздничное мероприятие фестиваля «Нужные люди», который проводит учебный центр «ЗНАНИЯ», состоялось в Пскове 2 июня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила координатор проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» на территории Псковской области, заместитель директора учебного центра «ЗНАНИЯ» Алина Захарова.

Фото здесь и далее: учебный центр «ЗНАНИЯ»

Всероссийский фестиваль «Нужные люди» проводят в нескольких регионах России, в Псковской области он состоялся во второй раз. Впервые фестиваль на Псковщине организовали в 2020 году, тогда из-за коронавирусных ограничений его перевели в онлайн-формат: про каждого участника сняли видеосюжет, а после в Сети состоялось голосование за лучших. Однако в этом году организаторы решили отказаться от такого формата мероприятия.

«Это не конкурс, а фестиваль. Наша цель — выявление активных граждан старшего поколения, которые ведут активный образ жизни и участвуют в общественной деятельности. Поэтому выявлять лучших мы посчитали неправильным, поощрили всех. Каждый участник лучший в своей сфере и нужный для нас», - рассказала Алина Захарова.

В качестве поощрения участники получили подарочные наборы, медали и дипломы. Стоит отметить, что количество «нужных людей» в регионе увеличилось — в 2020 году фестиваль собрал порядка 30 участников, в 2023 — более 50.

2 июня в актовом зале учебного центра «ЗНАНИЯ» собрались около 30 участников фестиваля, некоторые присоединились к мероприятию онлайн. Перед собравшимися выступили организаторы, а после каждый из участников мог выйти на сцену и рассказать о себе и о своей общественной деятельности.

Самой старшей участнице — Тамаре Петровой — 85 лет. Женщина на протяжении 15 лет активно вовлекает пенсионеров в общественную жизнь, проживает в Завеличенской волости Псковского района.

Также в фестивале принял участие почетный гражданин Псковского района, отец героя России, член президиума Совета ветеранов, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Около 10 лет он работает с ветеранами военной службы и боевых действий, проводит уроки мужества и реализует образовательные программы с молодежью.

«Такая встреча была нужна, чтобы участники увидели друг друга, познакомились, зарядились положительными эмоциями, энергетикой, примерами друг друга, чтобы люди старшего поколения понимали, что они нужны в обществе, что без них никак», - пояснила Алина Захарова.

Также в праздничном мероприятии приняли участие студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Егорова и Ирина Елфимова. Они исполнили песни и читали стихотворения, создав праздничное настроение.

По окончанию фестиваля участников ждал приятный сюрприз: для них организовали кофе-брейк, где за чашкой чая участники смогли пообщаться в непринужденной обстановке, поделиться опытом и обменяться контактами. Многие с особой теплотой благодарили за мероприятие, организаторы до сих пор получают сообщения с отзывами.

Фестиваль «Нужные люди» в Псковской области теперь планируют сделать ежегодным.

Фестиваль реализуется в рамках проекта Альянс «Серебряный возраст»: НКО + старшие» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.