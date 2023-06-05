Общество

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не покупать клубнику в лотках

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от покупок клубники, упакованной в лотки, из-за возможной недобросовестной продажи ягод с гнилыми бочками.

Представители ведомства настоятельно советуют покупателям требовать закладывать клубнику в лотки прямо перед покупкой, пишет RuNews24.

Роспотребнадзор также напоминает, что свежая клубника должна иметь зеленые хвостики, сочный яркий цвет и приятный аромат, а также гладкую и упругую форму. Плохое качество ягод обычно показывается на посуде, в которой их продают: появляются пятна сока.