Общество

В Пушкинском заповеднике дали бой комарам

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели дезинсекцию личинок комаров. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, по договору с «Михайловским» эту работу выполнили сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах.

Специалисты осуществили энтомологическое обследование влажных и заболоченных территорий на территории заповедника на наличие личинок комаров с последующей их обработкой. Дезинсекцию провели по берегам реки Сороти и озёр Кучане и Маленца, на усадебных прудах и других объектах — всего на площади 3 га.

Екатерина Дмитриева пояснила, что для обработки были использованы специальные, разрешённые Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию России (Росздравом) биологически активные вещества. Они уничтожают только личинки комаров и не опасны ни для человека, ни для птиц. Более того, кормовая база для тех птиц и животных, которые питаются комарами, после дезинсекции полностью уничтожена не будет. Тем не менее, такая обработка позволит значительно уменьшить численность второго и, соответственно, всех последующих поколений этих кровососущих, причиняющих людям столько неудобств. Отметим, что при благоприятных условиях (то есть, если лето тёплое и влажное, а еды для насекомых достаточно) в наших широтах за лето вырастает до шести поколений комаров.

Напомним, что этой весной в Пушкинском заповеднике уже провели две противоклещевые обработки — в конце апреля и в последние дни мая, в канун открытия Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздникам поэзии). От опасных насекомых были обработаны все туристические маршруты, все дорожки и аллеи в музеях-усадьбах, Поэтическая (Праздничная) поляна близ Михайловского, а также территории, на которых встают лагерями отряды доброхотов.