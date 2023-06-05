Общество

Пожарные стали чаще страдать от заболеваний органов дыхания

Распространение современных строительных и отделочных материалов на основе полимеров привело к тому, что пожарные стали чаще страдать от заболеваний органов дыхания и становиться жертвами токсического поражения дыхательной и нервной систем, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Бажин на круглом столе, посвященном проблемам в профессии пожарных.

Почти половина или 48,2% от общего числа заболеваний пожарных приходится на органы дыхания, сообщил Бажин со ссылкой на данные МЧС, опубликованные в 2022 году.

«Современные строительные и отделочные материалы на основе полимеров при горении и деструкции они выделяют высокотоксичные вещества. Попадание дыма от полимеров в легкие даже в небольшом количестве приводит к серьезным заболеваниям органов дыхания, кровообращения, нервной системы, а также может стать причиной инвалидизации или гибели», — приводят слова Бажина «Известия».

Растет не только доля заболеваний, вызванных отравлением дымом, но и количество смертельных исходов из-за токсического поражения дыхательной и нервной систем, добавил он, ссылаясь на данные МЧС. За последние 20 лет пожарные стали погибать по этой причине на 27% чаще.