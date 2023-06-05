Общество

Депутат Госдумы предложил ужесточить требования к получению маткапитала

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается установить, что материнский капитал предоставляется только россиянам, родившим ребенка, имеющего гражданство России со дня появления на свет. Законопроект размещен в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, он направлен в кабмин.

«Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства», - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Как пояснил Нилов, сейчас женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал, пишет РИА Новости.

«Женщина иностранка, дети иностранцы, она приезжает, получает гражданство и имеет право получать маткапитал. Мы же предлагаем, с учетом обостренного миграционного вопроса, маткапитал предоставлять только если будучи гражданкой России, вне зависимости от территории, рождает и дети сразу получают гражданство России», - отметил Нилов.

Предусматривается, что данные нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. При этом нормы на будут распространяться россиян, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.