Общество

Школьную еду предложили приправить йодированной солью и микроэлементами

Химический состав человеческого организма отличается в разных регионах России. Например, считается, что жителям Санкт-Петербурга не хватает йода, Москвы и Подмосковья — йода, кальция и железа, а северных регионов, таких как Коми или Якутия, — и йода, и кальция, и железа, а также витамина С и магния. Восполнить дефицит можно за счет микронутриентов: витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Добавив их в школьное меню, можно корректировать здоровье уже в детском возрасте, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Юлии Лазуткиной, при формировании школьного меню необходимо учитывать наличие определенных дефицитов у детей в разных регионах. «Например, один из самых распространенных дефицитов в России — йода — можно восполнить за счет добавления йодированной соли в пищу», — сказала сенатор.

Для этого необходимо составить таблицу региональных дефицитов, полагает научный руководитель Федерального центра мониторинга питания обучающихся Московского государственного областного педагогического университета Валентина Иванова: «Учет региональных дефицитов по железу, йоду, калию, кальцию и так далее позволит корректировать их уже в детском возрасте за счет добавления определенного количества тех или иных микронутриентов».

Новый подход к формированию школьного меню оценила зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко: «Сегодня мы говорим не просто о том, чтобы накормить детей, а о питании как факторе детского здоровья. Это совершенно другой подход к организации школьного питания».