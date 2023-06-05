Общество

Электросирены включат в Пскове утром 7 июня

Систему централизованного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях проверят в Пскове 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

В 8:00 будут включены электросирены, что означает сигнал «Внимание всем!». «Подобные мероприятия проводятся с целью технической проверки готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач», - отметили в администрации.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.