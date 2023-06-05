Общество

В Пскове ищут организацию для перевозки трупов в морг

Организацию для перевозки трупов в морг ищут в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.

Исполнителю предстоит проводить следующие виды работ:

доставка в морг тел умерших, личность которых не установлена, обнаруженных на улицах, в лесопарковых зонах, жилом фонде города и не востребованных родственниками, независимо от причины наступления смерти;

оказание услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, а также погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел.

«Доставку тел умерших в морги города Пскова с 8.00 до 24.00 часов (морги Псковской городской больницы, Псковской областной клинической больницы или Бюро судебно-медицинской экспертизы Псковской области в зависимости от обстоятельств) осуществляет выездная бригада исполнителя в количестве не менее 4-х человек, включая водителя спецавтотранспорта, в течение двух часов с момента получения соответствующего сообщения (заявки) от заказчика», - говорится в документах.

Погребение умершего после установления органами внутренних дел его личности и установления причины смерти предстоит проводить в течение трех суток с момента получения заявки. «Тела покойных доставляются в морг, завернутые в простыню и полиэтиленовую клеенку (мешок из нее)», - указывается в документах требование.

Услуги по погребению включают в себя:

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

перевозка тела (останков) умершего на кладбище;

погребение (рытье могилы и захоронение).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 368 тысяч 804 рубля. Источник финансирования - бюджет Пскова.

Работы будет необходимо выполнять до 31 декабря 2023 года. Исполнителя определят 15 июня.