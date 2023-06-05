В Пскове ищут организацию для перевозки трупов в морг 

Организацию для перевозки трупов в морг ищут в Пскове. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере государственных закупок.
Исполнителю предстоит проводить следующие виды работ:
«Доставку тел умерших в морги города Пскова с 8.00 до 24.00 часов (морги Псковской городской больницы, Псковской областной клинической больницы или Бюро судебно-медицинской экспертизы Псковской области в зависимости от обстоятельств) осуществляет выездная бригада исполнителя в количестве не менее 4-х человек, включая водителя спецавтотранспорта, в течение двух часов с момента получения соответствующего сообщения (заявки) от заказчика», - говорится в документах.
Погребение умершего после установления органами внутренних дел его личности и установления причины смерти предстоит проводить в течение трех суток с момента получения заявки. «Тела покойных доставляются в морг, завернутые в простыню и полиэтиленовую клеенку (мешок из нее)», - указывается в документах требование.
Услуги по погребению включают в себя:
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 368 тысяч 804 рубля. Источник финансирования - бюджет Пскова.
Работы будет необходимо выполнять до 31 декабря 2023 года. Исполнителя определят 15 июня.