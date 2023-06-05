Общество

Работоспособность систем оповещения гражданской обороны проверят в Великих Луках 7 июня

Проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен проведут в Великих Луках 7 июня в 8:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Мероприятие организовывают в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться!» - добавили в администрации.

Напомним, завтра сирены включат и в областном центре.