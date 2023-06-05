Работоспособность систем оповещения гражданской обороны проверят в Великих Луках 7 июня

Проверку работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен проведут в Великих Луках 7 июня в 8:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
Мероприятие организовывают в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области.
«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться!» - добавили в администрации.
Напомним, завтра сирены включат и в областном центре.