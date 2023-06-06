Почему присосавшегося клеща нельзя давить, ответила глава псковского Роспотребнадзора

Почему присосавшегося клеща нельзя давить после снятия с тела, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.
Она также рассказала, что противоклещевые средства делятся на три вида: репелленты, которые только отпугивают, акарицидные средства, которые убивают, есть также и инсектицидно-репеллентные, препараты комбинированного действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей одновременно.
«Обязательно перед нанесением на одежду или на кожу следует внимательно изучить этикетку каждого приобретенного в магазине репеллента, чтобы не испортить себе прогулку в лес, ведь могут быть свои индивидуальные особенности средства. Следует избегать попадания репеллента в глаза, беременные и дети должны к этому вопросу подходить особенно внимательно», - сказала она.
Также важно обработать одежду этим средством ещё до надевания. После возвращения из леса необходимо как следует вытряхнуть её.