Общество

Почему присосавшегося клеща нельзя давить, ответила глава псковского Роспотребнадзора

Почему присосавшегося клеща нельзя давить после снятия с тела, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) ответила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

«После нападения клещ полчаса ползет по телу человека до заветного места, он выбирает для присасывания или подмышечные впадины, или пах, или затылочную часть. При обнаружении его необходимо снять, но не раздавливать, поскольку при наличии микротравм на теле можно подхватить опасное инфекционное заболевание», – отметила Елена Припутенко.

Она также рассказала, что противоклещевые средства делятся на три вида: репелленты, которые только отпугивают, акарицидные средства, которые убивают, есть также и инсектицидно-репеллентные, препараты комбинированного действия, то есть убивающие и отпугивающие клещей одновременно.

«Обязательно перед нанесением на одежду или на кожу следует внимательно изучить этикетку каждого приобретенного в магазине репеллента, чтобы не испортить себе прогулку в лес, ведь могут быть свои индивидуальные особенности средства. Следует избегать попадания репеллента в глаза, беременные и дети должны к этому вопросу подходить особенно внимательно», - сказала она.

Также важно обработать одежду этим средством ещё до надевания. После возвращения из леса необходимо как следует вытряхнуть её.