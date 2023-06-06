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Общество

Вера Баданина: Укус клеща может сопровождаться развитием нескольких заболеваний у собак

06.06.2023 17:46|ПсковКомментариев: 0

Укус клеща может сопровождаться развитием нескольких заболеваний у собак, рассказала председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина. Её комментарий прозвучал в эфире программы «Кузница» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В парковой зоне и на дворовых территориях, дачных участках обитают иксодовые клещи, которые считаются самыми опасными. Укус клеща для собаки может сопровождаться развитием нескольких заболеваний. На территории Псковской области чаще всего мы встречаем болезнь Лайма у собак или боррелиоз, когда возбудитель попадает в кровь, поражает внутренние органы, сосуды суставы, нервную систему. Не всегда удается вовремя увидеть клеща и начать симптоматическое лечение. Конечно, это может вызвать в вызвать поражение опорно-двигательного аппарата, привести к смерти», – уточнила Вера Баданина.

Она также обозначила ещё одно заболевание, которое часто встречается и приносит вред как сельскохозяйственным, так и домашним животным, – пироплазмоз.

«Опасно тем, что возбудитель через укусы иксодового клеща попадает в кровь и быстро разрушает эритроциты, то есть меняется картина крови. Продукты жизнедеятельности клеща токсичны. Обычно заболевание протекает в острой форме, период составляет до 5 дней. И, как правило, это сопровождается высокой температурой тела, отеками. Характерно, что моча окрашивается в кровавый цвет, с примесью крови и даже со сгустками крови», – описала симптомы председатель профильного комитета.

Уберечь домашних питомцев поможет применение капель на холку, аэрозольные обработки. «У нас еще практикуют вакцины, но она на 100% не спасает, не выдерживает токсины клеща. Но она дает положительный эффект прививки, то есть животное заболевает, но болеет в легкой форме», – добавила Вера Баданина.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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