Вера Баданина: Укус клеща может сопровождаться развитием нескольких заболеваний у собак

Укус клеща может сопровождаться развитием нескольких заболеваний у собак, рассказала председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина. Её комментарий прозвучал в эфире программы «Кузница» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также обозначила ещё одно заболевание, которое часто встречается и приносит вред как сельскохозяйственным, так и домашним животным, – пироплазмоз.
«Опасно тем, что возбудитель через укусы иксодового клеща попадает в кровь и быстро разрушает эритроциты, то есть меняется картина крови. Продукты жизнедеятельности клеща токсичны. Обычно заболевание протекает в острой форме, период составляет до 5 дней. И, как правило, это сопровождается высокой температурой тела, отеками. Характерно, что моча окрашивается в кровавый цвет, с примесью крови и даже со сгустками крови», – описала симптомы председатель профильного комитета.
Уберечь домашних питомцев поможет применение капель на холку, аэрозольные обработки. «У нас еще практикуют вакцины, но она на 100% не спасает, не выдерживает токсины клеща. Но она дает положительный эффект прививки, то есть животное заболевает, но болеет в легкой форме», – добавила Вера Баданина.