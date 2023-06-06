Общество

Президент наградил орденом Мужества Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин и его соратник Александр Шубин награждены орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает FlashNord.

Напомним, машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области 6 мая. На месте погиб его соратник Шубин.

Позже полиция задержала Александра Пермякова, причастного к случившемуся. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в терроризме. Его также обвиняют в незаконном обороте оружия. Пермяков признался, что несколько лет назад был завербован украинскими спецслужбами и должен был переехать в Россию для ликвидации Прилепина.