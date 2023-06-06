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На какие заболевания может указывать частое высыпание герпеса, рассказал иммунолог

Если у человека часто появляются высыпания герпеса, это указывает на сбои в работе иммунной системы. По словам терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, речь может идти как о нарушении пищеварения, так и нарушениях гормонального баланса, серьезных заболеваниях, в том числе рака, а также ангине, стафилококке, стрептококке.

Жемчугов напомнил, что вирус герпеса может вызвать хроническое воспаление. Это отражается на нервной системе, цитирует специалиста RuNews24.

При этом врач подчеркнул, что при появлении герпеса нельзя заниматься самолечением и лучше обратиться к специалисту. Если подобрать правильное лечение, вирус герпеса переходит в спящий режим, отмечает Pravda.Ru.