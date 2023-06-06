Общество

До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 7 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 7 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, существенных осадков в регионе не будет.

Прогнозируется ветер западных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что на неделе с 5 по 11 июня в Псковской области прогнозируют солнечную и сухую неделю.