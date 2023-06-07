Общество

Сводную сестру разыскивает псковичка, связь с которой оборвалась после тюрьмы и развода родителей

Анжелу Бойкову 1971 года рождения разыскивает сводная сестра Антонина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

В своем письме в адрес проекта «Жди меня» она указала, что ее отец женился на Нине Бойковой, у них родилась девочка. Жила семья тогда в Пскове.

Так сложилась судьба – отец получил срок и сел в тюрьму. Через два года жена подала на развод. «С тех пор о моей сестре ничего неизвестно, очень хочу ее разыскать», - указала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1898428

, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».