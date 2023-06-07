Общество

Скончалась актриса из фильма «Аты-баты шли солдаты…»

Ушла из жизни Валентина Гришокина, советская и украинская актриса кино и ТВ, востребованная артистка дубляжа.

На счету Гришокиной - более полусотни кинокартин и сериалов - советских, российских, украинских, совместных проектов двух стран, сообщает «Российская газета».

Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. В 1969-м окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Была штатной актрисой Киностудии имени Довженко.

На экранах с 1960-х годов: «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение», «Нюхач», «Подкидыш».

На дубляже Валентина Павловна работала с начала 70-х, ее голосом говорили персонажи культовых лент «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо», десятков других.