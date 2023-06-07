Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущая Ольга Миронович будет «изнывать» от татарского «ига».

Зря мы, псковичи, столько веков радовались, что татары до нас не добрались. Еще как добрались, а «гнездо» у них - в Псковском драмтеатре. Сегодня в студию пришли псковские татары, артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Ислам Галиуллин.

Ощущают ли они себя «татарами-растатарами»? Говорят ли по-татарски? Удобно ли вообще быть татарином? В чем отличительные черты татар и чувствуют ли Камиль Хардин и Ислам Галиуллин в псковичах родственные души?

Трансляция завершена.