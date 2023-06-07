Общество

«Анализируй этно»: Татарское нашествие. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июня.

Зря мы, псковичи, столько веков радовались, что татары до нас не добрались. Еще как добрались, а «гнездо» у них - в Псковском драмтеатре. Сегодня в студию пришли псковские татары, артисты Псковского драмтеатра Камиль Хардин и Ислам Галиуллин.

Ощущают ли они себя «татарами-растатарами»? Говорят ли по-татарски? Удобно ли вообще быть татарином? В чем отличительные черты татар и чувствуют ли Камиль Хардин и Ислам Галиуллин в псковичах родственные души?

Ведущая — Ольга Миронович.