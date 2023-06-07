Общество

Аэрофотосъемку при помощи квадрокоптеров проведут в Островском районе

Аэрофотосъемку при помощи квадрокоптеров проведут в Островском районе до 30 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«В Островском районе в рамках исполнения контракта, заключенного с ГБУ ПО "Управление автомобильных дорог Псковской области", будут проводиться аэрофотосъемочные работы с помощью квадрокоптеров до 30 июня 2023 года», - отметили в администрации.

В целях привязки к местности исполнители работ будут выкладывать на местности белые полотнища с черной точкой. «Просим сохранять спокойствие», - добавили представители муниципального образования.

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Напомним, с 5 мая в Псковской области действует запрет на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов.