Ликвидацию последствий условной аварии на железнодорожном транспорте отработали в Псковской области. ФОТО

Командно-штабные учения прошли на территории Псковской области сегодня, 7 июня, передает Псковской Ленты Новостей.
В рамках проведения тренировки отрабатывалась вводная по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, которая произошла на железнодорожном транспорте.
Одновременно с этим в зоне условной ЧС развернулся подвижный пункт управления. Оттуда проводилась координация работ по ликвидации ЧС.
Как отметил Сергей Лаврухин, все задачи учений были выполнены. Также он дал оценку пройденным учениям.
«Любая тренировка – повышение уровня профессионального мастерства. Теория обязательно должна подтверждаться практикой. Если реальная чрезвычайная ситуация будет, то общая наша задача подготовить личный и руководящий состав, все органы управления к ликвидации. Если знать, как всё это работает на базе одной чрезвычайной ситуации, то можно и другие чрезвычайные ситуации спокойно ликвидировать, что мы и продолжим делать с точки зрения тренировочного процесса. В целом есть замечания и есть к чему стремиться. А недостатки, которые мы выявили, будут устранены», - заключил он.