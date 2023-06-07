Общество

Ликвидацию последствий условной аварии на железнодорожном транспорте отработали в Псковской области. ФОТО

Командно-штабные учения прошли на территории Псковской области сегодня, 7 июня, передает Псковской Ленты Новостей.

В рамках проведения тренировки отрабатывалась вводная по ликвидации условной чрезвычайной ситуации, которая произошла на железнодорожном транспорте.

Одновременно с этим в зоне условной ЧС развернулся подвижный пункт управления. Оттуда проводилась координация работ по ликвидации ЧС.

«Это плановые учения. Участвуют главное управление МЧС по Псковской области, территориальные и функциональные подсистемы РСЧС. Основная задумка – отработка действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на железнодорожном транспорте. Весь состав сил, средств, мобильная группировка, подвижный пункт управления – всё это создавалось на месте для ликвидации последствий. Согласно учениям у нас была авария на железнодорожном транспорте с погибшими и пострадавшими. Ещё раз повторюсь – это учения, это вводная и тот риск, который характерен для Псковской области, здесь достаточно большое количество жд путей», - сказал начальник главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Как отметил Сергей Лаврухин, все задачи учений были выполнены. Также он дал оценку пройденным учениям.

«Любая тренировка – повышение уровня профессионального мастерства. Теория обязательно должна подтверждаться практикой. Если реальная чрезвычайная ситуация будет, то общая наша задача подготовить личный и руководящий состав, все органы управления к ликвидации. Если знать, как всё это работает на базе одной чрезвычайной ситуации, то можно и другие чрезвычайные ситуации спокойно ликвидировать, что мы и продолжим делать с точки зрения тренировочного процесса. В целом есть замечания и есть к чему стремиться. А недостатки, которые мы выявили, будут устранены», - заключил он.