Общество

Еще 1,5 тонны гумпомощи доставили псковичи на позиции бойцов в зоне СВО

Жители Псковской области продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции (СВО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Недавно позиции псковских соединений в зоне проведения боевых действий в составе официальной региональной делегации посетили глава Невельского района Олег Майоров, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова, и.о. директора Псковавтодора Павел Кипрушев.

Группа доставила в Луганскую область более 1,5 тонн гуманитарного груза для мобилизованных и военнослужащих, собранного Ресурсным центром поддержки добровольчества Псковской области и участниками выезда. Это продукты питания, гигиенические товары, медикаменты, экипировка, стройматериалы и т. д. — все необходимое бойцам на фронте согласно их заявкам. Традиционно, защитники Родины получили письма и адресные посылки от родных и друзей, а также открытки со словами поддержки от жителей региона.

«Луганская область оставила очень сильное впечатление, не покидает мысль, что эта территория и люди созданы для мирного созидательного труда, а приходится защищать и освобождать свою собственную землю с оружием в руках», — поделился впечатлениями о командировке глава Невельского района Олег Майоров.

Участникам поездки удалось пообщаться с командованием воинского подразделения и непосредственно с бойцами, познакомиться с бытом и условиями жизни.

«В окопах есть свои полевые кухни, бани и даже церковь, обустроенная собственными силами. Обеспечение продуктами хорошее, нас угостили очень вкусным обедом. Но самое главное, встретили нас очень приветливо, по-доброму. Общаясь с ребятами, мы увидели в их глазах боевой настрой и высокий моральный дух! Получилось обсудить многие вопросы, говорили об отпусках, о необходимой помощи, о наличии лекарств. Но каждый давал понять, что самое главное для них сегодня — это надежный тыл, поддержка и забота об их родных и близких. В окопах повсюду письма, открытки, плакаты, которые лишний раз поддерживают их, дают силы и подтверждают, что в них верят», — рассказала председатель Собрания депутатов Новоржевского района Любовь Трифонова.

Все озвученные военнослужащими и их командованием дополнительные просьбы и предложения взяты в проработку и будут оперативно выполнены. Эту работу контролирует лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Находясь в прямой связи с командиром псковской дивизии и руководством подразделений специального назначения, глава региона в курсе всех потребностей бойцов. Совместно с Псковским областным Собранием депутатов, общественниками предпринимательским сообществом региона и волонтерами правительство региона организует своевременное решение всех поступающих вопросов.

Как напомнили в региональном правительстве, отдельная работа в области ведется по сопровождению семей участников СВО, а также ветеранов спецоперации. При поддержке губернатора в Псковской области введен пакет социальных мер, создан Центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, назначены уполномоченные по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах, женсоветы. С 1 июня их работа, а также деятельность общественных организаций, страховых и социальных структур, юристов и прочих узких специалистов аккумулирована в региональном филиале Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества». Главной задачей фонда Михаил Ведерников назвал решение важных жизненных вопросов ветеранов СВО.